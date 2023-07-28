Erdoğan: Gizli açık ambargolara maruz kaldık

Erdoğan, IDEF 2023 Kapanış Programı'nda konuşuyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanında ambargoya maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Gün oldu bir İHA'yı bile bize vermediler, tabanca ya tabancayı bize vermediler" ifadesini kullandı. Erdoğan, dışa bağımlılığın ise yüzde 20'lere kadar düştüğünü öne sürdü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma alanında çok sayıda ambargoya maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Gün oldu bir İHA'yı bile vermediler. Tabanca ya tabanca tabancayı vermediler" diye konuştu.

Erdoğan, savunma alanında yüzde 80 oranında olan dışa bağımlılığı yüzde 20 seviyesine düşürdüklerini iddia etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son 21 yılda engellerle karşılaştık, gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama yolumuzdan asla dönmedik.

Her zaman şu inançta olduk; korkaklar zafer anıtı dikemez.

İman, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Bu anlayışla hareket ederek nice başarıya, nice savunma ürününe imza attık.

"SAVUNMA SANAAYİNDE YÜZDE 80 YERLİLİĞE ULAŞTIK"

Göreve başlarken savunma sanayiinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülke devraldık. Gün oldu bir İHA'yı bile vermediler. Tabanca ya tabanca tabancayı vermediler. Biz şimdi canik tabancamızı veriyoruz.

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 20'lere düşürdük. İHA ve SİHA teknolojinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. İnsansız hava uçağımız Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız."