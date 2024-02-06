Erdoğan, Hatay'daki tepki çeken sözlerini düzeltmeye çalıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki tepki çeken sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısından dolayı adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Biri kadın, diğeri erkek iki terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan da bir tanesinin Hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizin tek tek alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıda yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Erdoğan, açıklamasında muhalefeti de hedef aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Muhalefet diyor ki '1 yıl geçti, ortada bir şey yok.' Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa buraya bir turistik seyahat yapın."

YEREL SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Erdoğan, "Belediye başkanlığı seçimlerinde de şehirlerimize vaadimiz aynıdır; biz eser vermeye, hizmet etmeye, ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Bunun dışındaki her tartışmayı, her lafı vakit kaybı, enerji israfı olarak görüyoruz" diye konuştu.

HATAY'DAKİ TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Hatay'da tepki çeken sözlerine de değinen Erdoğan, "Şimdi birileri çıkmış, Hatay'daki aday tanıtım toplantısında söylediğimiz 'Hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz' ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır sürekli şu hakikati kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz. Hatta plana ve projeye dayalı, hakikaten yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlarla da kalmadık. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli bir kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımız eliyle yine biz hayata geçirdik. Haksini iddia eden kendi eksiğini, kendi beceriksizliğini bizim üzerimizden örtmeye çalışıyor demektir."

Muhalafet belediyelerini hedef alan Erdoğan, şunları söyledi: "Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorusunu ise en hafif tabiriyle basiretsizliktir. Bu belediyeleri yönetenlerin gözü ve gönlü başka yerlerde olduğu için şehirlerini ihmal ve istismar etmektedirler. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'ına, muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramadıkları için bunun tek sebebi nedir biliyor musunuz? Beceriksizlik, iş bilmezlik, başka işler peşinde koşmak..."

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.