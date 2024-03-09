Erdoğan: Hiç kimsenin gölgemizde yürüyerek seçim kaybettirmesine rıza göstermeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Urfa'da düzenlenen yerel seçim mitinginde konuştu. Urfalılara yerel seçim uyarısında bulunan Erdoğan, "Bunların yapacağı herhangi bir şey yok. Şanlıurfa'mıza, sakın ha yazık etmeyelim" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçimi öncesi Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları anımsatarak "Yaparsa AK Parti yapar. Bunların yapacağı herhangi bir şey yok. Şanlıurfa'mıza, sakın ha yazık etmeyelim" sözleri ile yerel seçim uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı olduğunu hatıralatan Erdoğan, yerel yönetimin merkezi yönetimle yol yürümesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekerek "Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz" dedi.

Erdoğan, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına da değinerek "7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da Fenerbahçe-Galatasaray maçını inşallah Şanlıurfa'mıza aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz milletimize asla yalan söylemedik. Asla kandırmadık. Yapamayacağımızı asla ağzımıza almadık. Söylediğimiz ne varsa hepsini yerine getirmek için çalıştık.

Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.

"ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR"

Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Verilen rakam 70 bin. Şanlıurfa'nın esere yatırımlara ihtiyacı var. Bundan fazlasını yapacağının sözünü veren varsa eyvallah. Vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz.

Hadi projeleri, yatırımları bir kenara bıraktım. Adını dillerinden düşürmedikleri konularda bunların emeklerinin olmadığını biliyoruz. Bunca fedakarlığı, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları gördükçe onlar adına üzülüyoruz.

"KARDEŞLİĞİ YÜCELTENLERDEN OLACAĞIZ"

Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz ve birbirimize asla sırt dönmeyeceğiz. Farklılıkları derinleştirenlerden değil kardeşliği yüceltenlerden olacağız. Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü veriyoruz. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı da bu anlayışla belirledik."