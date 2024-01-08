Erdoğan ile aynı kareye girme çabası gündem olmuştu: Cevizoğlu'ndan fotoğraf açıklaması

Yıllarca Atatürkçü gibi görünen ancak son seçimlerde AKP'den milletvekili yapılan Hulki Cevizoğlu'nun 6 bin 992 yeni polisin göreve başlaması töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer almak için yaptığı hareketler gündem olmuştu. Cevizoğlu, 'toplumun zihninin bulandırılmak' istendiğini söyledi.

6 bin 992 yeni polisin göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alımı için düzenlenen törende AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı kareye girmek yaptığı hareketler gündem olan AKP milletvekili Hulki Cevizoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

42 yıldır 'medya insanı' olduğunu belirten Cevizoğlu, yaptığı hareketlerin sosyal medyada gündem olmasının amacının 'toplumun zihnini bulandırmak' olduğunu söyledi.

Görüntülerde diz çöktüğü anlardan da bahseden Cevizoğlu, "'Hulki Cevizoğlu Erdoğan'la aynı karede olmak için yere çöktü' diye yansıtmak. Bu, hem benim hem de Erdoğan'ın kişiliklerine yapılmış bir hakarettir" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşam yapan Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önce, vatan savunmasına ve halk güvenliğine yeni katılan polislerimizin ayağına taş değmesin diye dua ettik. Sonra toplu fotoğraf çekimi için onlarca kişi birikti. Ben değil, bu insanların kadraja girmesi için, onlara yer açmak 'ikinci sırayı oluşturmak' için yere çöktüm. 42 yıldır medya insanıyım. Kamera ve fotoğraf karesine girme sıkıntım hiç olmadı.

Ancak, yapılmak istenen çok açık. Toplumun zihnini bulandırmak, 'Hulki Cevizoğlu Erdoğan'la aynı karede olmak için yere çöktü' diye yansıtmak. Bu, hem benim hem de Erdoğan'ın kişiliklerine yapılmış bir hakarettir.

O fotoğraftaki asıl amaç, polislerimizin yeni görevlerine hayırlı olsun demekti. Bu fotoğrafı böyle çarpıtarak toplumu kutuplaştırmaya çalışanları kınıyorum."