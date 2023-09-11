Erdoğan ile Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Gelişmeyi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada duyurdu.

Duyuruda, “Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir.” ifadelerine yer verildi.