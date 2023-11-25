Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.

1- Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Özgür Yanılmaz görevlendirilmiştir.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Necati Öztürk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.



3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince İbrahim Yılmaz atanmıştır.

- Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can İncesu,

- Belarus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık, atanmıştır.

4- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ferruh Akalın,

- Yönetim Kurulu Üyesi Edip Müyesseroğlu,

- Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Koç görevden alınmış,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat ÇONKAR,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Bilal Yıldız,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Arslan Narin,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Halim Çakmak atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 3'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Nurcan Taylan atanmıştır.

5- Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığıma mensup kişiler hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Müfettiş Fuat Şen atanmıştır.

6 - 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- 03.11.2023 tarihli ve 2023.485 sayılı Kararın, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ın Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanmasına ilişkin bölümü, iptal edilmiş,

- Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz,

- Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Mustafa Otrar atanmıştır.

7- Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Müfettişler Emin Uysal, Ayşe Taştan Konya ve Tuba Melikoğlu atanmıştır.

8- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hasan Davulcu atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı;

- Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz,

- Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim,

- Amasya Ticaret İl Müdürü Ahmet Akbay,

- Ardahan Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel,

- Batman Ticaret İl Müdürü Şehmus Kalkan,

- Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin,

- Giresun Ticaret İl Müdürü Ali Yıldırım,

- Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel,

- Sivas Ticaret İl Müdürü Selim Baş,

- Tunceli Ticaret İl Müdürü Cevat Salman 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

9- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Murat Gül atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Abdurrahman Köse atanmıştır.

10- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Burak Ayhan atanmıştır.