Erdoğan imzaladı: Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolar yardım kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milletler Arası Andlaşma'ya göre Somali'ye 30 milyon dolarlık yeni hibe sağlanacak.

Türkiye, Somali Federal Cumhuriyeti'ne aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal yardım sağlayacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan milletlerarası andlaşmaya göre, Somali hibe finansal katkıyı bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla kullanacak.

30 milyon dolarlık hibe, aylık 2,5 milyon dolarlık taksitlerle Somali’ye ödenecek.

Erdoğan imzalı kararda, “Türkiye Cumhuriyeti adına 5/1/2023 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının yürürlüğe girmesine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.