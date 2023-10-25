'Vergisiz telefon' kararı Resmi Gazete'de: 9 bin 500 TL ve yaş sınırı

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine" ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 9 bin 500 TL'ye ek olarak 26 yaş sınırı getirildi.

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet destekleri verilmesine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar'ına göre; satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve 1 yıllık internet desteği sağlanacak.

Desteğin, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan cep telefonu ile bilgisayarların elektrik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılabileceği aktarıldı.

İKİNCİ EL KAPSAM DIŞI, DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL

İkinci el cihaz satın alımlarının destek kapsamı dışında olduğu aktarılırken, her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği destek tutarı toplamının en fazla 5 bin 500 TL olduğu ifade edildi.

Kararda, “Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB’dir. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır” denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar şu şekilde sıralandı:

• Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

• Bu destek, nihai satış 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihatları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarda kullanılır.

• İkinci el cihaz satın aımları bu destek kapsamı dışındadır.

• Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL'dir.

• Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destel, ilgili öğrenci adına kayırtlı bir hatla kullanılır

• Edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.

• Bu kararda yer alan şarların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri allınır.

• Bu karar kapsamında verilen destekler GSB bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.