Öğrencilere vergisiz telefon: İşte üretimleri Türkiye’de yapılan tüm modeller

Türkiye’de üretilen tüm güncel akıllı telefonları ve vergisiz telefon projesine dahil edilmesi netleşen ilk modeller listelendi. 10 markanın 51 akıllı telefon modeli Türkiye’de üretiliyor.

Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği ancak kapsamı kısıtlanan 'vergisiz telefon' düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Düzenlemenin sadece Türkiye’de üretilen, yani giriş-orta segmentte yer alan akıllı telefon modellerini kapsayacağının kesinleşmesi öğrencilerde hayal kırıklığı yaratsa da yarı fiyatına satın alınabilecek telefon modelleri gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Yapılan son açıklamalara göre, ÖTV ve KDV alınmayacak telefonların Türkiye’de üretilmesinin yanı sıra belirli bir fiyat limitini de geçmemesi gerekecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’de 10 farklı marka tarafından 51 adet akıllı telefon üretimi gerçekleşiyor. Bu modellerin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor. Bunlar arasında Samsung ve Xiaomi’nin 10’ar adet modeli bulunuyor.

Üretimleri Türkiye’de yapılan ve "vergisiz telefon" adayı olan modeller şöyle:

• Casper (VIA X30, VIA X30 Plus ve VIA M35),

• General Mobile (GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro ve GM 22 Plus),

• Omix (X300, X400, X500, X600, X700, X3 ve X5)

• Pocco C40, Reeder (S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S ve S23 Pro Max),

• Realme (10, C55 ve C53),

• Samsung (Galaxy A04e,Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13),

• TCL (303, 30 SE),

• Xiaomi (Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12), Vivo (Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36).