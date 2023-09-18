Erdoğan'ın 15 başdanışmanının görevi bıraktığı öne sürülmüştü: İddia yalanlandı

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın duyurduğu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 başdanışmanını tek tek arayarak istifa etmelerini istediği bilgisi yalanlandı. Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Fırat'ın duyurduğu bilgi için, "Kast-ı mahsus olup doğru değildir" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 başdanışmanının görevi bıraktığına ilişkin iddiaları yalanlandı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Erdoğan'ın 15 başdanışmanını tek tek arayarak istifa etmelerini istediğini yazmıştı.

Hande Fırat, görevden ayrılması istenenlerin çoğunun 65 yaş ve üstündeki kişiler olduğunu, amacının ise 'gençleşme ve değişim' olduğunu ifade etmişti.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu / AA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu,Fırat'ın duyurduğu bilgiyi "Kast-ı mahsus olup doğru değildir" diyerek yalanladı.

Topçu'nun açıklaması şöyle:

“Son günlerde bazı malum basın yayın organlarında yer alan ve ısrarla sürdürülmeye çalışılan şahsım ile ilgili görevden alındı iddiası kast-ı mahsus olup doğru değildir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevime devam ediyorum.”