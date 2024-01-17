Erdoğan'ın adayları netleşti iddiası: İl il isimler açıklandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylar belli oldu. Açıklanacak isimler arasında Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ da bulunuyor...

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde adaylar belli oluyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı iller ve aday gösterilecek isimler de netleşti.

Habertürk'ün haberine göre; Erdoğan yarın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu büyükşehir ve il belediye başkan daylarını açıklayacak.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas'ın isimlerinin açıklanacağı öğrenildi.

DİĞER İLLERDEKİ İSİMLER

Listenin geri kalanı şu şekilde:

Adıyaman'da Ziya Polat, Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı'da Mehmet Salih Aydın, Aksaray'da Evren Dinçer, Amasya'da Mehmet Uyanık, Ardahan'da Yunus Baydar, Batman'da Adil Sebati Ceylan, Bayburt'ta Mete Memiş, Bilecik'te Mustafa Yaman, Bolu'da Muhammed Emin Demirkol, Burdur'da Mehmet Şimşek, Çorum'da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Hakkari'de İsmet Ölmez, Iğdır'da Ülkü Öcal, Karabük'te Özkan Çetinkaya, Karaman'da Mevlüt Akgün, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Kırşehir'de Osman Arslan, Kilis'te Reşit Polat, Kütahya'da Kamil Saraçoğlu, Muş'ta Feyat Asya, Nevşehir'de Mehmet Savran, Niğde'de Emrah Özdemir, Siirt'te Ekrem Olğaç, Sivas'ta Hilmi Bilgin, Şırnak'ta Mehmet Yarka, Tunceli'de Erkan Eroğlu, Uşak'ta Mehmet Çakın, Yozgat'ta Celal Köse ve Zonguldak'ta Ömer Salim Alan.