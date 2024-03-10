Erdoğan'ın aklı İstanbul'da: İzmir'de konuştu, İmamoğlu'nu hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kibirli bir edayla habire atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı baki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki mitingde açıklamalarda bulundu.

AKP'nin mitingine şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da katıldı. Kurtoğlu, Erdoğan ile birlikte "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısını söyledi.

Cengiz Kurtoğlu, miting alanında bulunanlara "Ne kadar çok seviyoruz?" diye sordu, "Biz de sizi seviyoruz" dedi.

Erdoğan, mitingde yaptığı açıklamada, "İzmir düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasından maalesef kurtaramadı. Tarih boyunca Ege'nin en ışıltılı, en hareketli şehri İzmir, ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı" dedi.

CHP'li belediyeyi hedef alan Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyürken, gelişirken, zenginleşirken, bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını adı" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür Efendi'ye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak 'Fikrimizi kendisine verip zayi etmek' istemiyoruz. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden 4 ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı."

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Erdoğan, "Tabii bir de İstanbul'da sürekli kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Kibirli bir edayla habire atıp tutuyor ama herhangi bir icraatı baki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin Genel Merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur" ifadelerini kullandı.