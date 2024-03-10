İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a tepki, Erdoğan'a gönderme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8 kilometre metro açtığını iddia edip 8 adımla ölçen AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a tepki gösterdi. "Biz 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık" diyen İmamoğlu, "Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Böyle saygısız siyaset olmaz" ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Bu seçim, kutuplaştırmaya son deme seçimi, insanları ayrıştırmaya son deme seçimidir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme Metro Hattı’nın Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında, "'Bu işi birlikte yapıyoruz' duygusu bu milletin aklına, zihnine girdiği sürece hiç kimse bu ülkede ve bu şehirde artık tek kişilik kahramanı oynayamayacak. Milletçe başarıyoruz duygusunu büyütecek. Bu öyle olduğu sürece demokrasinin temelleri daha sağlam olur" ifadelerini kullandı.

"5 YILDA 65 KM METRO YAPTIK"

"Bizden önce İBB'yi yönetenler 25 yılda 125 kilometre metro yaptılar. Elbette emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" İmamoğlu, şunları söyledi:

"25 yılda 125 kilometre yol yapanlar, ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar. Karşılaştırma imkanı olmadığı için kendi kendilerini biraz da metro şampiyonu ilan ederler. 2019'da er meydanına biz çıktık, biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça biraz da onların gerçek fotoğrafı ortaya çıkmaya başladı. Biz 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu sadece 5 yılda yaptık. Bu çok değerli başarıdır."

MURAT KURUM'A TEPKİ

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Hani varya bu adım sayan arkadaş, tarihe geçti. Bir şey diyeceğim, diyemiyorum. Ciddi bir tarafı daha var. Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Böyle saygısız siyaset olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Kameralar önünde 8 adım atarak 5 yılda yaptığımız 65 kilometreyi 8 kilometre gibi gösterebileceğini zanneden bu akla şaşıyorum. Bu emek gösteren insanlara, firmalara zerre saygısı yok. Allah akıl versin. Bunlar kendilerini nimetten zannediyorlar. Vatandaşı aldatabileceğini zannediyorlar."

SEÇİM MESAJI

31 Mart seçimi için mesaj veren İmamoğlu, "Bunların akıllanmaya niyeti yok. Hâlâ iftiralar atıyorlar. 31 Mart vatandaşı kandırmayı marifet sayanlara hep birlikte ders verme günüdür" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN "BENİM İÇİN FİNAL" SÖZLERİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin "Benim için bu bir final" mesajına da gönderme yaparak, "Bu seçim, kutuplaştırmaya son deme seçimi, insanları ayrıştırmaya son deme seçimidir. Bu seçim, önce insan, insanı insan olduğu için sevmeye başlama seçimidir.