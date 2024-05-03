Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: "Milletimizi ayakta tutan cemaat ve tarikatlardır"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta kaleme aldığı yazıda tarikat ve cemaatleri övmeye doyamadı. Ünal, cemaat ve tarikatların toplumu ayakta tuttuğunu iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, yandaş Yeni Şafak'ta bugün kaleme aldığı yazıda uzun uzun tarikatları ve cemaatleri övdü.

Türkiye'nin tarikatlar ve cemaatler sayesinde bağımsız bir yurda sahip olduğunu iddia eden Ünal, bu yapıların toplumu ayakta tuttuğunu öne sürdü:

"MİLLETİMİZİ AYAKTA TUTAN ORGANİZASYONLAR"

"Cemaat ve tarikatların dini yaklaşımları, parasal faaliyetleri, siyasete yaklaşımları, kimilerinin çürümesi ve yozlaşması elbette tartışılabilir ama gerçek olan şu ki, dün olduğu gibi bugün de milletimizi, toplumumuzu ayakta tutan bu organizasyonlardır."

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından tekke ve zaviyelerin kapatılmasının tam olarak başarıya ulaşmadığını söyleyen Ünal, "...başarılı olsa, bugün bir milletten, özellikle de Müslüman bir milletten söz etmek belki de mümkün olmayacaktı" ifadesini kullandı.

"AHLAKIMIZI AYAKTA TUTUYORLAR"

İsmailağa ve Menzil Cemaatlerinin toplumun ahlakını ayakta tuttuğunu da iddia eden Aydın Ünal, şunları yazdı:

"Dini, parasal ya da siyasi faaliyetleri tartışılabilir, konuşulabilir, eleştirilebilir ama bugün İsmailağa gibi, Menzil gibi büyük yapılanmalar ya da samimiyetinden ve yerliliklerinden şüphe duyulmayacak irili ufaklı örgütlenmeler sessiz, derinden ve kendilerini çok da fark ettirmeden toplumu, sosyal hayatı, birliğimizi, bütünlüğümüzü, imanımızı, ahlakımızı ayakta tutuyorlar."