Erdoğan'ın Filistin-İsrail temasları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail çatışmasına yönelik İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin telefon görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sunak ile yapılan görüşmeye dair, "barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirlerin ele alındığı" belirtildi.

Erdoğan - Sunak görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi."