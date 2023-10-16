Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Güncel
  • 16.10.2023 14:35
  • Giriş: 16.10.2023 14:35
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:46
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. İki ismin İsrail-Filistin çatışmasını konuştukları aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti."

CANLI BLOG | Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 10. gün: "Ateşkes sağlandı" iddiaları yalanlandı
Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü
BirGün'e Abone Ol

 

 

 