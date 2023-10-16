Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. İki ismin İsrail-Filistin çatışmasını konuştukları aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti."