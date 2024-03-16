Erdoğan'ın koruma maliyeti katlandı: Bir günde 492 asgari ücret

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yılın ocak ayında 99 milyon olan koruma giderleri, bu yılın ocak ayında 2,5 kat artarak 251 milyona yükseldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları için harcanan miktar düzenli olarak artmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk ayında 251 milyon 404 bin TL harcadı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Kocagöz'ün haberine göre söz konusu tutar geçen yılın ocak ayında ise 99 milyon 991 bin TL olmuştu. Buna göre Erdoğan’ın koruma giderleri bir yılda 2 buçuk katına ulaştı. Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 492 kişinin asgari ücretine denk gelerek yaklaşık 8 milyon 380 bin TL oldu.

Meclis’e daha önce Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen korumaların sayısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edilen koruma personeli ve araç sayısına ilişkin soru önergeleri sunulmuş ancak konuyla ilgili resmi bir veri açıklanmamıştı.

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

2020: 263.1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526.1 milyon TL

2023: 1 milyar 77.5 milyon TL.