Erdoğan'ın kuzeni hayatını kaybetti
Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu olan 64 yaşındaki Mehmet Mutlu, geçen hafta kalp krizi geçirdiği için Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kalp damarlarına stent takılan Mehmet Mutlu dün taburcu edildikten sonra evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Bu kez Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu kurtarılamadı.
İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.