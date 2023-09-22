AKP’li meclis üyeleri istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçti

Ümraniye Belediyesi’nin AKP’li meclis üyeleri Orçun Şekercioğlu, Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Yeni isimlere rozetlerini takan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Partimize katılımlar Türkiye genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edecek” dedi.

İstanbul’da Ümraniye Belediyesi’nden AKP’li 3 meclis üyesi, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, İstanbul Ümraniye Belediyesi’nin AKP’li meclis üyeleri Orçun Şekercioğlu, Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar’a rozet taktı.

Başkan Erbakan, yaptığı açıklamada, “Ümraniye AK Parti Belediye meclis üyesi aynı zamanda Belediye Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu ve kendisiyle birlikte iki meclis üyemiz daha AK Parti’den Yeniden Refah Partimize katıldılar. Kendilerine rozetlerini taktık. Partimize katılımlar Türkiye genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edecek. Ümraniye Belediyemizde de Yeniden Refah Partisi Meclis Grubumuz bu arkadaşlarımız sayesinde kurulmuş olacak. Partimize katılan arkadaşlarımıza, ülkemize, partimize hayırlı olsun inşallah” dedi.

“GRUBUMUZU KURACAĞIZ”

Yeniden Refah Partili Ümraniye Belediye Meclisi ikinci Başkan vekili Orçun Şekercioğlu ise yaptığı açıklamada, “Hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’da da Ümraniye’mizde de Yeniden Refah Partili belediyelerin görevi devralması için azim ve kararlılıkla çalışacağız. İstanbul’da ‘Yeniden Refah vakti’ diyeceğiz. Yapılacak ilk meclis toplantısında da dilekçemizi vermek suretiyle grubumuzu kurmuş olacağız” diye konuştu.

AKP’DEN KAÇAN OYLARI ALMIŞLARDI

Yeniden Refah Partisi, Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’na son anda katılmış ancak AKP’nin listelerinden aday gösterme teklifini geri çevirmişti.

Seçimde AKP’nin 8 puana yakın oy kaybetmiş, kendi logosuyla seçime giren ve 1,5 milyondan fazla (%2,8) oy alan Yeniden Refah ise 5 milletvekili çıkarmayı başarmıştı.