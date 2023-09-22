İYİ Parti'de Eskişehir adaylığı için Melih Aydın ismi geçiyor

İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın'ın isminin geçtiği ifade edildi. Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na aday olacağı belirtilen İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil, Melih Aydın’ın da adaylığının kesinleştiğini söyledi.

İYİ Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde göstereceği adayların isimleri tek tek belli açıklanırken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının kesinleştiği belirtildi.

Artı Gerçek'ten Özge Zaim'in haberine göre, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil’in Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na, Genel İdare Kurulu üyesi Melih Aydın’ın ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı kesinleşti.

Edizgil ve Aydın'ın adaylığını 27 Eylül'de Eskişehir’e gelecek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklayacağı belirtildi.

"AKŞENER ADAYLIĞIMI OLUMLU KARŞILADI"

Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na aday olacağını doğrulayan İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil, “Odunpazarı’na daha önceden de adaylığım söz konusuydu. Ben genel başkanımla görüştüm, böyle bir niyetim olduğunu söyledim. O da 'tamam' dedive adaylığımı çok olumlu karşıladı adaylığımı. Büyük ihtimalle il başkanlığından ayrılacağım ve Odunpazarı’na adayım” diye konuştu.

Melih Aydın’ın da adaylığının kesinleştiğini belirten Edizgil "Nebi Hatipoğlu da konuşuluyordu ama Nebi Bey kendisi istemedi. 'Ben vekilim vekilliğim devam etsin' dedi. Yoksa isteseydi, değerlendirilirdi” dedi.

Öte yandan Melih Aydın'ın 19 Eylül'de sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme yaptığı görülmüştü.

Aydın, paylaşımında şunlara yer vermişti:

"Bugün Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. İttifakımızı yalnızca ve yalnızca milletimizle, hemşehrilerimizle yapmaya, şehrimizin desteğini alarak Eskişehir’e hak ettiği adil ve sosyal belediyeciliği kazandırmaya kararlıyız. ESKİŞEHİR İYİ OLACAK.