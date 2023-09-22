Soyer'den İYİ Parti'ye gönderme, Ahmet Akın iddiasına 'ithal aday' yanıtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesine ilişkin, "Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle" dedi. İYİ Parti adayının kendisini riske sokmayacağını belirten Soyer, ittifakın şart olmadığını kaydetti. CHP'nin İzmir adayı için Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın isminin geçtiği anımsatılması üzerine Soyer, "İzmirli, ithal adaya tepkilidir" yanıtını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir için Ümit Özlale'yi aday çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özlale'nin "Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday" olmadığını belirten Soyer, "Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar. Ankara ve İstanbul müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'E YANIT: KOKU PROBLEMİNİ BİTİRDİK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'koku' meselesini gündeme getirdiği sorulan Soyer, "Bu mesele çözülmüştür. Buradayız. (Kordon) Karşısı Çiğli Arıtma Tesisi. Koku var mı şu anda?" dedi.

İsmail Saymaz'ın 'Yok' cevabını vermesi üzerine Soyer, "Koku problemini bu kış bitirdik. 50 yıldır halı altına süpürülen meseleyi çözdük. 50 yıl önce İzmir'e kokudan giremezdiniz. Çocukluğumda burada denize giriyordum. Şu anda girilemiyor. Körfezi kirleterek berbat noktaya getirdik" diye konuştu.

Soyer, şöyle devam etti: "Sonra büyük kanal projesi yaptılar. Tepelerden denize akan pis suyu kanal içinde Çiğli'de arıtma tesisine taşıdılar. Yağmur suyu ile pis su kanalını ortak yapmışlar. Bu ne demek? Tesis 100 birim suyu temizlemek için yapılmışken, 150-170 birim gidiyor. Arıtamadığı yağmur ile pis su karışımını denize veriliyor. 2,5 milyon metreküplük çamur birikmiş 20 yılda. Biz 260 kilometre yağmur ve pis su kanalını ayrıştırdık. Çamurları temizledik."

İYİ Parti adayının kendisini riske sokmayacağını belirten Soyer, ittifakın şart olmadığını ifade etti ve ekledi: "Yerelde ittifak tabanda kuruluyor. Genel seçimdeki gibi değil. Belediye başkanı kiminle ittifak kurmak gerekiyorsa kurar. Onu merkez bilemez. Yukarıda el sıkışmanız yeter."

'AHMET AKIN' CEVABI: İZMİRLİ İTHAL ADAYA TEPKİLİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin adaylığını ilan etmediği hatırlatılması üzerine Soyer, "Diğer yedi şehri de ilan etmedi. Her şehrin kendi dinamikleri var. Üçünün başka gerekçeleri olabilir" cevabını verdi.

İzmir'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın da adının geçtiği, kulağına böyle bir duyum gelip gelmediği sorulan Soyer, "Evet, geldi. Öyle bir ihtimal görmüyorum. İzmirli, ithal adaya tepkilidir. Milletvekili listesinde benzer tepkiler görüldü" ifadelerini kullandı.

"SEÇİME GENEL BAŞKANLA GİDİLMELİ"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkanlığa adaylığını açıklaması sorulan Soyer, "Demokrat bir hüviyetin göstergesidir. Ancak ben seçime genel başkanla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2019'da stratejisinin doğru olduğunu hayat gösterdi" yanıtını verdi.

Saymaz'ın "2023'te de kaybetti" demesi üzerine Soyer, "Genel başkanın iradesi dışında çok etken vardı. Faturanın ona çıkartılmasını doğru bulmuyorum. Yüzde 2,5 daha alsaydı bugün itiraz eden olmayacaktı. O nedenle çok samimi bulmuyorum" cevabını verdi.