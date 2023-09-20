İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'nin İzmir'den büyükşehir belediye başkanı adayı olduğunu açıkladı. Akşener, daha önce yaptığı açıklamada partisinin 81 ilde aday çıkaracağını bildirmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir milletvekili Ümit Özlale'nin partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim ittifaklarına kapıyı kapatmış, partisinin 81 ilin tamamından aday çıkaracağını açıklamıştı.

Akşener, "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" diye konuşmuştu.