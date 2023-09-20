Akşener: Fazla egoyu ortadan kaldırdığım için 'elif' olmamı istiyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de konuştu. Kendisine hediye edilen "elif" yazılı hat tabloya işaret eden Akşener, "Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz 'elif' olacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de kendisine "elif" yazılı hat tablo hediye edilmesi üzerine, "Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz 'elif' olacağım" dedi.

Meral Akşener, İzmir'deki programına, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret ederek başladı.

Daha sonra partisinin İzmir İl Başkanlığına geçen Akşener, burada partililer tarafından karşılandı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, ziyarette Akşener'e, yaprak üzerine Arap alfabesinin birinci harfi "elif" yazılı tablo hediye etti.

Akşener, bunun üzerine, "Gördüğünüz gibi 'elif' verildi. Elif dimdiktir. Vav'ın da önemi çok büyüktür ama o da egoyu ortadan kaldırmayı ister. Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz elif olacağım" diye konuştu.

Meral Akşener burada partililerle basına kapalı görüştü.

Kaybedilen seçimlerin ardından Millet İttifakı liderlerine sert eleştirilerde bulunan İYİ Parti lideri seçimleri kazanmak için sık sık şahsi çıkarlarından vazgeçtiğini ancak bazı isimlerin 'koltuk sevdası' yüzünden yenilgiye engel olamadığını söylüyor.