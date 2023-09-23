Erdoğan'ın onayladığı projenin kredisi, ABB Meclisi'nde AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Ankara’da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınan atıksu arıtma tesisinin kapasitesini artırma projesi için kredi talebi, ABB Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.

Ankara’nın en büyük atıksu arıtma tesislerinden Tatlar’ın kapasitesini artırma projesine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) uygun koşulda dış kaynaklı kredi buldu. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Yatırım Programı’nda da yer alan proje için kredi talebi ABB Meclisi’nde AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Yatırım Programı'nda yer almasına rağmen kredinin kabulü iki aydır öteleniyor. Kredinin geri çekilmesi veya gecikmesi halinde maliyeti artabilir.

ABB'nin iyileştirme projesi Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı Yatırım Programı'na alındı. ABB uygun koşulda dış kaynaklı kredi buldu. Ancak kredi talebi ABB Meclisi'nde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Mansur Yavaş, reddi veto etti. Mansur Yavaş, projenin engellenmesine ilişkin şöyle demişti:

“Arıtılamayan su Sakarya üzerinden İstanbul'a gidiyor. Bizi engellemek için reddediyorsunuz ama Cumhurbaşkanımızın torunları da aynı sudan içiyor. Siz insan hayatını düşünmez misiniz?”