Özel Halk Otobüsleri Birliği, ücretsiz yolcu taşımama kararı almıştı: ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüslerinin ücretsiz taşıma yapmayacaklarına yönelik açıklaması üzerine paylaşım yaparak, ücretsiz taşıma yapmayacak olan otobüslerin plakalarının belediyeye bildirilmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırma kararı alan Özel Halk Otobüsleri Birliği hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir.

Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 21, 2023

***



NE OLMUŞTU?

Ankara’da, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), maliyet artışı ve ücretsiz yolcu sayısını gerekçe göstererek 62-64 yaş aralığındaki yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandıracaklarını duyurmuştu.

TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esnafımızın dayanabilecek, akaryakıt alabilecek bütçeleri kalmadı. Biz ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kötülüyor ne hükümeti kötülüyoruz bizim tek amacımız esnafımızın taşımış oldukları yolcuların ücretlerinin ödenmesi. Perşembe günü Sayın Mansur Bey geçtiğimiz hafta AK Parti grubunun gelir desteklerinin devamına ilişkin vermiş olduğu önerge veto edilirse perşembe sabahı ücretsizlerimizin EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık taşımayacağız. Sayın Başkanımız tarafından veto edilirse biz bu ücretsizleri taşıyamayacağız. Başkanım da ‘Bütçem olmadığı için veto edeceğim’ dediğini duyuyorum ama ne kadar doğru yanlış bilemiyorum. Buradan diyeceğim şu acilen hükümetimizden çözüm. Belediyelere de bırakılmaması lazım ama hükümetimiz de diyor ki biz yetkileri belediyeye verdik sübvanse ediyoruz, büyükşehir belediye başkanları esnafımızın hak ettiği ücreti ödesin.”