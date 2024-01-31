"Erdoğan'ın partisi" Almanya'da tartışma yarattı

Almanya'da "Erdoğan'ın partisi" olarak görülen DAVA partisi nedeniyle hükümete yönelik eleştiriler arttı. Koalisyon partilerinden de tepki gelirken hükümetin yeni vatandaşlık yasası da eleştirilerin hedefinde.

Almanya'da kuruluşu ilan edilen ve bazı siyasiler tarafından "Erdoğan'ın Almanya şubesi" olarak değerlendirilen yeni siyasi oluşum DAVA üzerinden, koalisyon hükümetinin yeni vatandaşlık yasasına yönelik eleştiriler yoğunlaştı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) Meclis Grup Başkanvekili Jens Spahn, Bild gazetesine verdiği demeçte, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu duruma "gizli gizli güldüğünü" dile getirerek, "Yıllardır Almanya'daki Türklerin entegrasyonunu sabote etmeye çalışıyor ve bu hükümet, herkes için çifte pasaport ile onun işini gereksiz yere kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" adının Almanca kısaltması olan DAVA, Alman kamuoyunda Erdoğan'a yakın olduğu gerekçesiyle yoğun tartışpmalara yol açtı. Siyasetçiler Erdoğan'ın, bu oluşum üzerinden Almanya'da nüfuzunu artırma ihtimaline karşı uyarıyor.

Ana muhalefetteki Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) parlamento grubu başkan yardımcısı Andrea Lindholz (CSU), yeni DAVA partisi nedeniyle toplumsal gerilimin artmasından korktuğunu ifade etti. Lindholz, Almanya'da oy kullanmalarına izin verilen Türklerin artık Türkiye'den vazgeçmek zorunda kalmayacaklarını da sözlerine ekledi.

KOALİSYON ORTAKLARINDAN DA ELEŞTİRİ GELDİ

DAVA'ya federal koalisyon hükümetini oluşturan partilerden de eleştiri geldi. Üçlü koalisyonun küçük ortağı FDP'nin (Hür Demokratlar) genel başkan yardımcısı Wolfgang Kubicki, SPD (Sosyal Demokrat Parti) Eş Genel Başkanı Saskia Esken ya da Yeşiller partili Tarım Bakanı Cem Özdemir gibi Erdoğan'ın AKP'sine karşı uyarıda bulunanların, "Kendi eylemlerinin ikiyüzlü olup olmadığına bir bakmaları gerektiğini" dile getirdi.

Yeşiller Partili insan hakları politikacısı Max Lucks da Welt gazetesine verdiği demeçte, "Artık saflığımızı bir kenara bırakmalı ve Erdoğan'ın Almanya'ya uzanan kolunu güçlendirmeye devam etmekten vazgeçmeliyiz" seklinde konuştu.

DAVA PARTİSİ NEYİ SAVUNUYOR, KURUCULARI KİMLER?

Siyasi oluşumun 16 Ocak'ta bir basın duyurusuyla ilan ettiği kuruluş bildirisinde göçmen kökenlilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ayrımcılığa vurgu yapılıyor, diğer yerleşik partilerin temsil etmediği vatandaşların siyasetteki adresi olma iddiası yer alıyor. Oluşum, çocuklar ve yaşlıların karşı karşıya bulunduğu yoksullukla daha güçlü mücadele vaadinde bulunuyor, "pragmatik ve ideolojilerden arındırılmış" bir mülteci politikası talep ediyor. "Çeşitlilik ve hoşgörü" vurgusu yapılan bildiride milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtı ırkçılık ve antisemitizme şiddetle karşı çıkıldığı vurgusu yer alıyor.

Başkanlığını eski SPD üyesi Mehmet Teyfik Özcan'ın üstlendiği oluşum, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa seçimlerine katılmak istiyor. DAVA Avrupa Parlamentosu seçimlerine de üç ismin; avukat Fatih Zingal, doktor Ali İhsan Ünlü ve doktor Mustafa Yoldaş'ın aday gösterileceğini bildirmişti.