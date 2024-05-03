Erdoğan'ın 'yumuşama' mesajına Saray'dan ilk yorum: Türkiye '100. yıl uzlaşması' dönemine giriyor

Taksim'in abluka altına alındığı 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan iki gün sonra, partisi yerel seçimlerde ağır bir yenilgi alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette 'yumuşama' dönemine girildiğini söylemesine Saray'dan ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin '100. yıl uzlaşması dönemine' girdiğini ifade etti.

Özgür Özel'in attığı adımın da önemli olduğunu belirten Bulut, şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan tarihi cümle; Siyasette yumuşama dönemini başlatıyoruz. Özgür Özel’in de attığı çok önemli adım ile Türkiye '100. Yıl Uzlaşması' dönemine giriyor. Hayırlı olsun."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada siyasette 'yumuşama' dönemi başlatmak istediklerini belirterek şunları söylemişti:

"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."