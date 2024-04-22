Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın başkenti Bağdat ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın başkenti Bağdat ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'e geldi.

Erdoğan'ın ziyareti önccesi X sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erdoğan'ın ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.

Barzani, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."