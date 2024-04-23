Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenazesine katıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç’ın cenazesine katıldı.
Mahmud Efendi’nin ölümü üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
94 yaşında ölen Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın yakınları katıldı.