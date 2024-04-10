Erdoğan, "İsrail'le ticaret" eleştirilerini hedef aldı; seçim sonuçlarına ilişkin mesaj verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının ardından "İsrail'le ticaret yapıldığı" eleştirilerini hedef alarak, "Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor" dedi. Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde AKP'lilere seslendi.

Açıklamasında İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına değinen ve eleştirileri hedef alan Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kez daha Allah'a havale ediyoruz" dedi.

"İFTİRA ATANLARI AKLA DAVET EDİYORUZ"

"Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz" diyen Erdoğan, şöyle deam etti: "Türkiye, Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz toplam 45 bin tonluk insani yardımla ülkemiz, Gazze'ye dünyada en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur."

"İSRAİL'E YÖNELİK İLAVE TEDBİRLER ALDIK"

İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık.

Bu tedbirlerimizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya; Gazze'ye kesintisiz, engelsiz, yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de, hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan yönünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirme derdindeyiz."

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de mesaj veren Erdoğan, "Son derece çekişmeli geçen, rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mahalli İdareler Seçim Sonuçları'nın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sandıkta tecelli eden irade ile başa gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

"Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur" diyen Erdoğan, "Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Partililerine seslenen Erdoğan, "Sizlerden de asla aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum" diye konuştu.