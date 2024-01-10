Erdoğan: İsrail, ülkemizdeki Mossad operasyonu karşısında şaşkın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kaybı yaşanmamıştır, tam tersine ülkemiz asıl eksenini bulmuştur" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki Mossad adına casusluk operasyonuna değinen Erdoğan, "Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör haline geldiğini savunan Erdoğan, "Karşımızdaki tablo şudur; iddiaların aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur, bu eksenin adı Türkiye eksenidir" dedi.

"KAMU KURUMLARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ ZAFİYETİ OLUŞUYOR"

MİT'in istihbari çalışmalarına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyetinde bulunduğu iddia edilen şüpheliler eyönelik operasyonun İsrail'i şaşırttığını söyledi.

Devamla, ülkenin milli güvenlik hassasiyetlerine vurgu yapan Erdoğan, akıllı telefonların yaygınlaşması ile kamu kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımının arttığını bunun da güvenlik zafiyeti oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu konuda devletimizin de harekete geçmesi gerektiği inancındayım Türkiye menşeili uygulamalar alternatif olarak değerlendirilebilir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın siz değerli mensuplarıyla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Kuruluşundan bu yana teşkilatta emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize de rahmet diliyorum. Aziz milletimizin takdiri ile 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Son 21 yılda gerçekten kritik günler yaşadık. Nice badireleri atlattık. Tüm bu süreçte MİT mensuplarının sadece vatanseverliklerine değil ayrıca yüksek analiz kabiliyetlerine de şahit olduk.

Dolayısıyla gizli kahramanların nasıl bir özveriyle görevlerini ifa ettiklerini çok çok iyi biliyorum. Rabbim hiçbirinin ayağına taş değdirmesin diliyorum. Türkiye, küresel satranç tahtasından oyun kurucu bir aktör olarak konumunu dünden güne pekiştiriyor. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız hamd olsun artık tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir.

"TÜRKİYE KÜRESEL SATRANÇ TAHTASINDA OYUN KURUCU AKTÖR"

Şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor, Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir.

Karşımızdaki tablo şudur; iddiaların aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur, bu eksenin adı Türkiye eksenidir İşlediğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenine göre gerçekleştiriyoruz.

"DÜNYADA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI"

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada taşlar yerinden oynadı. Güvenlik konseptlerinde köklü değişiklikler yaşandı. 5-10 yıl öncesine kadar savunma bütçesinin yük gören ülkeler adeta silahlanma yarışına girdi. Türkiye savunma stratejisine de yatırım yapmaya çok erken başlayan ülkelerden biridir. Ülkemiz elde ettiği başarın hiçbiri tesadüf değildir. Kurumlarımızın emeği ve mücadelesi vardır. İnsansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan kurumlarımızın başında MİT Başkanlığı geliyor.

MİT, teröristlere nefes aldırmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etme gayretindedir. Şehitlerimizin hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Devletimizin nefesi teröristlerin ensesinden olacak. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve teröriste her yok. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz.

Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti kimsenin yanına bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne kadar milletimizi hedef alan yapıya hayat hakkı tanımayacağız. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacak.

"TÜRKİYE MENŞEİLİ UYGULAMALAR ALTERNATİF OLMALI"



Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir. MİT'in İsrail'in Türkiye'deki casusluk teşkilatını ortaya çıkarması İsrail'i ciddi manada şaşırttı. 'Nasıl oldu da, bunları toparladınız' gibi... Daha dur bakalım. Bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız.

Değişen şartlara göre ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile kamu kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Pek çok bilgi ve doküman da paylaşılıyor. Bilgi güvenliği açısından ciddi zafiyet oluşturduğu açıktır. Bu konuda devletimizin de harekete geçmesi gerektiği inancındayım Türkiye menşeili uygulamalar alternatif olarak değerlendirilebilir. MİT bu konuda rehber olabilir. Bu çalışmaların takipçisi olacağız. Sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. "