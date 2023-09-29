Erdoğan: İzmirlilerin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere dikkat çekerek "İzmirlilerin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Çiğli Havalimanı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Koltuk kavgalarına 1 günlük mola vermeleri büyük kazanç olacak" diyen Erdoğan, "Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanlarını söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hep birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek "İzmirlilerin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Koltuk kavgalarına 1 günlük mola vermeleri büyük kazanç olacak

Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun, bu ülkenin gençleri ile iftihat ettim. Hiç kimseyi kılık kıyafeti, inancı dolayısıyla ötekileştirmedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil, tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletenlerden olduk. Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü bir Türkiye teslim etmektir.

Gençler, sizi harf oyunlarıyla ideolojik at gözlükleriyle aldatmaya çalışanlara asla prim vermeyin.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanlarını söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hep birlikte görüyoruz.

Daha düne kadar dürüstlükten bahsedenlerin iktidar uğruna nasıl yalan söylediklerine şahit oluyoruz.

"TESLA'YI YATIRIMA DAVET ETTİK"

Togg’un üretimi de artarak devam ediyor. Geçen haftaki ABD ziyaretimizde rekabet iyidir diyerek Tesla’yı da ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik.

Savunma sanayisi hamleleriyle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır. Geçen sene 4,5 milyar dolara nasıl çıkarttıysak bu rakamların da üzerini yakalayacağız. Savunmada da tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar yılmadan çalışacağız.

"İZMİRLİLERİN İRADESİNİ ÇANTADA KEKLİK GÖRENLERİN İŞİ ZOR"

İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız. İzmir, İstanbul, Ankara... Buna hazır mıyız? İzmirlilerin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum."