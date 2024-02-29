Erdoğan kapıyı kapatmıştı: Bahçeli'den emekliler için dikkat çeken mesaj

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen zam önerisini kapıyı kapattığı açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken mesaj geldi. Bahçeli, emeklilerin çağrılarında haksız olmadığını belirterek, "Gerekli iyileştirmeler yapılacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında emekliler ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, emeklilere seyyanen zam önerisini kapıyı kapatmıştı. Yurttaşlardan 'sabır' isteyen Erdoğan, "Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz" diye konuşmuştu.

EMEKLİLER İÇİN MESAJ

Bahçeli ise konuşmasında emeklilerin çağrılarında haksız olmadığını ifade etti.

Gerekli iyileştirmelerin yapılacağını savunan Bahçeli, "Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finans istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır. Faiz-döviz ve enflasyon siperine yatıp ekonomik ve siyasi istismar operasyonun dört bir koldan yürütenlerin hevesleri kursağında kalacaktır" diye konuştu.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

CHP'yi ve CHP'li belediyeleri hedef alan Bahçeli, şunları söyledi: "Her şeyi eline yüzüne bulaştıran, adeta kriz üretme merkezine dönüşen, demlendikçe şıuurunu ve dengesini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin halihazırdaki yönetimi altındaki belediyelerin milletimizin iradesiyle toparlanması ve düzlüğe çıkması başlıca amaç ve arzumuzdur."

"CHP yerel yönetimlerde başarısızdır, acizdir, itibarsızdır. CHP, yerel yönetimlerde bölücülere teslimdir, boyun bükmüştür" iddiasında bulunan Bahçeli, "Ne kadar gizleseler de, ne kadar kaçak güreşip zaman zaman zevahiri kurtarmak adına kayıkçı kavgasına tutuşsalar da CHP ile DEM yan yana, diğerleri yedektedir. Zillet masasının altıyla üstü yer değiştirmiştir. Oyunu görüyoruz, rol paylaşımını okuyoruz. Kent uzlaşı dedikleri PKK ittifakıdır" iddiasında bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "İstanbul'da davetiye krizi çıkaran, cumhurbaşkanlığı yardımcılığının peşine düşerek görevini kaybeden, partisinin eş başkanı gibi hareket eden şahıs için son görülmüştür. Aynı şey Ankara, İzmir ve diğer demlenmiş belediyeler için de aynen geçerlidir" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenen Bahçeli, şunları söyledi:

"Özgür Bey'in grup toplantısında yaptığı konuşma ruh sağlığı açısından hepimizi kaygılandırmıştır. Bu konuşmasında milletvekillerine 'Atatürk sizden partisini iktidar yapmayı bekliyor' diyerek tuhaf bir açıklamada bulunmuştur. Bizim anlayamadığımız, Özgür Bey'in hangi ara aziz Atatürk'le temas kurduğu, nasıl konuştuğu, mesajları ne şekilde aldığıdır. Şayet ruh çağrıöa seanslarına katılıp bir sonuca ulaştığını iddia ederse kendisine yazık olacak, hayalleri gerçekmiş gibi sunmasının sonuçlarına yakın vadede katlanacaktır. Uyduruyorsa da palavracı ve siyasi mevta olarak anılmayı hakedecektir."