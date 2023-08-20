Erdoğan Macaristan’a gidecek: Cevdet Yılmaz, vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Budapeşte’ye gidecek. Erdoğan'ın Macaristan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine yarın Budapeşte’ye gidecek.

Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne iştirak etmek üzere yarın Budapeşte’ye ziyarette bulunacak.

Ziyaret çerçevesinde Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.

YILMAZ, VEKALET EDECEK

Erdoğan'ın Macaristan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Macaristan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.