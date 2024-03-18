Erdoğan, Mansur Yavaş'a yüklendi: Bu beyefendi geldi geleli hiçbir şey yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Keçiören'de yapımı 21 yılda tamamlanan Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu. ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Erdoğan, "Normalde utançtan yüzünün kızarması gerekirken bu tabloya iftihar vesilesi gibi anlatmaya kalkanların takdirini başkent halkına bırakıyorum" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören'de inşaatı 21 yıl önce başlayan Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, yapımı 21 senede tamamlanan kule için AKP'nin ABB adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür etti.

Açılış konuşmasında mevcut ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı da eleştiren Erdoğan, "Ankaramızı CHP'den kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Şehrin kaybolan son 5 yılı telafi edip Ankara'yı ikinci yüzyıla taşıyacak yeni bir yönetimi başlatacağız, Ankara yeniden ayağa kalkacak" dedi.

"NEREDE CHP BELEDİYESİ VARSA REZALET"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yol yapmayan, hizmet üretmeyen ve verdiği sözlerin arkasında durmayan bir siyasetçi profili yerleşti. Bu beyefendi geldi geleli hiçbir şey yok. Havaalanından şehir merkezine metro falan yok, böyle bir derdi de yok. Hiçbir şey yok. Sahiplendikleri dışında hiçbirşey yok. Bunlardan bir beklenti de olamaz. Normalde utançtan yüzünün kızarması gerekirken bu tabloya iftihar vesilesi gibi anlatmaya kalkanların takdirini başkent halkına bırakıyorum. Gereken hesabı 31 Mart'ta soracağınıza inanıyorum. İstanbul da böyle. Nerede CHP belediyesi varsa hepsi rezalet."

"UTANMADAN DEVAM ETTİLER"

Mayıs ayındaki seçimler öncesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun "Kazanıyoruz" sözlerini eleştiren Erdoğan, "Sandık sonuçları açıklanınca rezil oldular. Ne özür dilediler ne pişman oldular. Tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar. Hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi yollarına devam ettiler" diye konuştu.

YRP'YE YÜKLENDİ: BİZİM PAÇAMIZDA NE İŞİNİZ VAR?

Erdoğan, son konuşmalarında olduğu gibi burada da seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) isim vermeden hedef aldı. Erdoğan, YRP ile ilgili şunları söyledi:

"Kazanmak değil sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var? Biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşizmi CHP ve DEM. Allah bunlara da akıl, fikir versin diyor, kendi işimize bakıyoruz."

"ANKARA, SAVUNMA SANAYİ MERKEZİ OLDU"

Yepyeni bir Ankara parolasıyla yola çıktıklarını belirten Erdoğan, "Ankara artık ülkemizin değil dünyanın önde gelen savunma sanayi merkezlerinden biri haline dönüştü. Bu iklim diğer sektörleri de ateşliyor" dedi.

Ekonomiyle ilgili mesajlar da veren Erdoğan, "Enflasyonunu, yılın ikinci yarısından itibaren nasıl düşeceğini hep birlikte izleyeceğiz. Bizim için milletimize verdiğimiz her söz namus sözüdür" ifadelerini kullandı.

Uyguladıkları ekonomi programı üzerinde şüphe oluşturmaya çalışanların 'vurgun' planladığını öne süren AKP'li Cumhurbaşkanı, doğru istikamette gittiklerini söyledi. Erdoğan, "Hem geçmişin eksiklerini telafi etme hem geleceğin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok daha iyi olacağız, Ülkemizi, geçtiğimiz 21 yılda üç kattan fazla nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmekte kararlıyız" dedi.