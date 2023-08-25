Erdoğan muhalefeti hedef aldı, yerel seçim mesajı verdi

Bitlis'te toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki yerel seçimlere işaret etti, muhalefeti hedef aldı. Muhalefet partilerinin koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri olmadığını söyleyen Erdoğan, muhalefetin ülke yönetme kapasitesi olmadığını savundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere işaret ederek "Seçimde geleceğinize sahip çıkın bu muhalefetin ülke yönetme kapasitesi yok" dedi.

Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında yerel seçimlere işaret eden Erdoğan muhalefeti hedef aldı. Muhalefetin 'perişan' halde olduğunu savunan Erdoğan, "Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yoktur" dedi.

Muhalet liderlerinin ülke yönetme kapasitesi olmadığını savunan iddia eden Erdoğan, "Seçimde geleceğinize sahip çıkın bu muhalefetin ülke yönetme kapasitesi yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet olarak bugüne kadar üreten istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz de tüm imkanlarımızla sahip çıktık. Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım yapın, biz sizi asla yalnız bırakmayız sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.

"VATANDAŞLAR ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ"

Biz kuru sıkı atmayız, konuşurken icraatlarımızla konuşuruz. Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız. Batıda yaşayan vatandaşlar hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz.

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz. Sorun varsa çözebilecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz.

Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur. Seçimde geleceğinize sahip çıkın bu muhalefetin ülke yönetme kapasitesi yok."