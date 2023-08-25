Azami faiz oranları arttı: Kredi kartı el yakacak!

TCMB'nin bir haftalık repo faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkarmasının ardından kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran da yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir haftalık repo faizini 750 baz puan artışla yüzde 25’e çıkarmasının ardından kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran yükseltildi.

Faiz kararının açıklanmasıyla referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi. Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’ye, yıllıkta yüzde 53,2’ye yükseldi.

Kredi kartı azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,11 oldu. Bu oran daha önce yüzde 2,43’tü.

KREDİ KARTLI ÖDEME TUTARI YÜZDE 149 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, kredi kartları sayısı 109,8 milyonu bulurken yapılan ödeme tutarı da geçen yıla göre yüzde 149 düzeyinde büyüdü.

1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni faiz oranları, en temel ihtiyaçlarını bile kredi kartı ve nakit avans kullanarak karşılayan toplum kesimleri için geçinmenin daha da zorlaşmasına neden olacak.