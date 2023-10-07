Erdoğan, 'müjde' diyerek duyurmuştu: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmaya ilişkin bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu çalışmayı Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin mesajlar vermiş, yeni vaatlerde bulunmuştu.

Emekli maaşları için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Erdoğan, şunları söylemişti:

"Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız. Kaderini ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleştirmiş bir partiye, bir kadroya ve bir ittifaka yakışan da budur. Bize düşen hak ve hakikat mücadelesini son nefesimize kadar sabırla sürdürmektir. Bugün buradaki birlikteliğimizi, işte bu ahdin ve azmin bir sembolü olarak görüyoruz. Rabbim bu kutlu mücadelede yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Rabbim bu meşakkatli yolda istikametini kaybedenleri de ıslah eylesin."