Erdoğan posteri inmesin diye 1 milyon 828 bin TL harcandı!

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan posterlerinin asıldığı aparat direkleri için 4 ay içerisinde 1 milyon 828 bin lira harcadı. Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin asıldığı aparat direkleri için 4 aylık zaman diliminde iki ayrı ihale yaptı.

MA'da yer alan habere göre, 12 Aralık 2022 tarihinde "Yol, direk alımı işi" için yapılan ihale, 699 bin 400 TL bedelle HSK Reklam Matbaa Organizasyon Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne verildi. Söz konusu ihaleden 4 ay sonra, 12 Nisan 2023 tarihinde yeni bir ihale yapıldı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, "750 adet yol direk bayrakları ve demir profilleri işi" için yapılan ihale de 1 milyon 128 bin 750 TL bedelle aynı firmaya gitti. Her iki ihaleyi alan organizasyon şirketinin 2022 yılında kurulmuş olması dikkat çekti. Direklerdeki Erdoğan posterleri, ilk olarak 2017 yılında yapılan referandum seçimleri öncesi kentin tüm işlek caddelerine asıldı. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesi söz konusu posterler kayyum yönetimindeki belediye tarafından yenilendi. Erdoğan’ın posterlerinin sökülmemesi üzerine Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü, Bağlar İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Seçim Kurulu, posterlerin kente asılmasını “yasaya aykırı” bularak, indirilmesine karar verdi. Ancak karara rağmen Erdoğan'ın posterleri indirilmedi.