Kaymakam için yolsuzluk iddiası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin eski kaymakamı Çam, görev yaptığı dönemde ihalelerden kendine pay almakla suçlandı. İddiaların doğru olmadığını savunan Kaymakam Çam ise "Yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Kayhan AYHAN

Mardin Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, 4 Kasım 2019 tarihinde HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın görevinden alınması ile birlikte belediyeye kayyum olarak atandı. Çam'ın görev yaptığı süre boyunca ihalelerden pay aldığı iddiasıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunu yapan ise Çam'ın ihale verdiği şirketin yetkilisi çıktı. Dilekçede Çam'ın ilçede gerçekleşen birçok ihaleden fiyatı yüksekten gösterip kendisine pay aldığı iddia edildi. Söz konusu suç duyurusu dilekçesinde, Çam'ın karıştığı öne sürülen bazı yolsuzluk olayları şöyle anlatıldı: "2020 yılının nisan veya mayıs ayında belediye tarafından parke taşı ihalesi yapıldı ve bu esnada Kaymakam Hüseyin Çam, Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. İhale öncesi Hüseyin Çam parke taşının metresini 50 TL iken ihalede 70 TL bazalt döşemesinin ise metresinin 90 TL iken 130 TL olarak göstermek istedi. Anlaşmaya göre Çam her parke taşında 20 TL, bazalt döşemede 40 TL olan farkın kendisine verilmesini istedi. Hüseyin Çam, Hasan Kahraman’a borcu olduğunu söyledi ve kendine düşen payı ona vermemi istedi. Çam’ın yönlendirmesiyle 650 bin TL’yi Hasan Kahraman’a, bir kısmını bankadan havale ederek gönderip bir kısmını da kendi ofisinde yanlarında kimse yokken elden teslim ettim."

Hüseyin Çam

BİR İHALE DAHA YAPILDI

Suç duyurusunda geçen bir diğer iddia ise şöyle: 2021 yılının nisan ayında ise Hüseyin Çam bu sefer belediye başkanı sıfatıyla köylere parke taşı ihalesi yaptı. İhaleye; Asi İnşaat yetkilisi, Hakkı Deges, Hayam Özdemir, Bilal İncesu birlikte girdi. İhaleyi aldıktan sonra sözleşmeyi imzalama aşamasında Asi İnşaat yetkilisini makamına çağıran Hüseyin Çam, bu son ihale için kendisine metre başına 2 TL vermesini istedi. Metre başı 1,5 TL olarak anlaşıldı. Hüseyin Çam anlaşmanın imzalanması hususunda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kalkan’a talimat verdi. Mehmet Kalkan, sözleşmeyi imzalamak için 600 bin TL talep etti. 400 bin TL’de anlaşıldı. Hüseyin Çam, bu ihale karşılığında payına düşen 807 bin TL’yi Abdulkadir Eryılmaz’a verilmesini istedi. 807 bin TL’yi Eryılmaz’a bankadan havale yoluyla gönderildi. Mehmet Kalkan’a verilmesi gereken 400 bin TL ise Kızıltepe Belediyesinde fen işlerinde şef olarak görev yapan Fuat Kaya’ya verildi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Suç duyurusu dilekçesinde tarafların ihalenin sonunda anlaşmazlığa düştüğü de anlatıldı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "İhalenin sonuna gelindiğinde ise 8 milyon TL belediye tarafından Ekspert şirketinin hesabına yatırıldı. Ekspert Şirket, bu paranın 4 milyon TL’sini Hayam Özdemir adına olan GNA şirket hesabına gönderdi. Hayam Özdemir, paraları alıp kaçtı. Olay sonrası, 474 bin metrekare parke taşı değil 400 bin metrekare yapıldığı tespit edilerek bizden 74 bin metrekare parke taşı eksik yapılması sebebiyle faiziyle birlikte 4 milyon 648 bin TL olan parayı iade etmemizi istediler. 2022 Ocak'ta öfkeli bir şekilde Kızıltepe Belediyesi'ne gittim, Hüseyin Çam’la görüşüp verdiğim paraları kuruşu kuruşuna geri alacağımı söyledim. Bunun üzerine Hüseyin Çam, Mehmet Kalkan’a ‘Benim payıma düşen parayı geri ödeyin’ dedi. Telefondan sonra Mehmet Kalkan’ın odasına gittim. Görüşme sırasında parayı vereceğini söylemesine rağmen para verilmedi. Bu olaydan sonra defalarca kez konuşmaya gittim Mehmet Kalkan ‘Paranızı ödeyeceğiz’ cevabını verdi. En son sefer gidişimde Mehmet Kalkan ile aramızda tartışma çıktı. Mehmet Kalkan parayı geri vermeyeceğini belirterek ‘canın cehenneme’ dedi."

YARDIMCISI DA PARA İSTEDİ

Bir süre sonra Hüseyin Çam tayin ile Kemer’e ardından ise Nevşehir Vali Yardımcılığı’ na atandı. Hüseyin Çam’ın Kızıltepe’den ayrılması üzerine Mehmet Kalkan ve Fuat Kaya’nın etkinliği azaldı. 2022 Mayıs'ta yetkili ve ortakları iki ihale daha aldı. Fuat Kaya; iki ihale için de sorunlar çıkarıyor, taşları teste tabi tutuyor, testleri geçmesine rağmen farklı testten geçirmek istiyor, taşların rengine bahaneler buluyordu. Yetkilinin 2022 yılı haziran ayında Mehmet Kalkan ile görüşmesi sırasında ihale başına 450 bin TL talep etti. Başta teklifi kabul etmeyen yetkili, çıkarılan sorunlar nedeniyle zorlandıkları için bir ihale için 200 diğeri için ise 250 bin TL vermeyi kabul etti. Asi İnşaat yetkilisi tüm yaptıklarından pişman olduğunu belirtti ve kendisinden sürekli olarak para isteyen ve para alan Hüseyin Çam, Fuat Kaya, Mehmet Kalkan ve Kızıltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan görevlilerden davacı ve şikâyetçi oldu.

YALAN VE İFTİRA

Hüseyin Çam adına para aldığı kaydedilen Hasan Kahraman söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Telefonla ulaştığımız Kahraman, Hüseyin Çam'ı iyi tanıdığını ve Çam'ın ilçeye hizmet vermek dışında bir amacının olmadığını belirterek para aldığını yönündeki iddiaları reddetti. Dönemin kaymakamı Hüseyin Çam ise bütün ihaleleri açık ihale usulü ile yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız işler ortada. Bunu kim söylüyor bilmiyorum ama bütün işlerimizi en şeffaf şekilde gerçekleştirdik. Kamunun 1 lirasını bırakın, başka birinin kullanmasına bile müsaade etmedik. Bu sonuçta beytül maldır. Söz konusu iddialar ise yalan ve iftiradır. Ben de bu iftirayı atanlar hakkında yasal haklarımı kullanacağım" şeklinde konuştu.