Erdoğan rüya görüyor

Erdoğan dün yaptığı konuşmada hiç kimsenin “Ne olacak halim” endişesi taşımadığını iddia etse de gerçekler öyle değil. Borç artıyor, kepenkler kapanıyor, gençler işsiz, emekliler çalışmak zorunda kalıyor, hekimler ve mühendisler ise yurtdışına gitmek istiyor.

Mustafa KÖMÜŞ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından en dikkat çeken ise "Artık bu ülkede, doğmamış çocuğundan bir fani mertebesindeki yaşlısına kadar hiç kimse 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede, kendini kimsesiz hisseden herkesin yanında olduğunu bildiği bir devleti, bir hükümeti var. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık" ifadeleri oldu.

Bu açıklamaları resmi veriler yalanladı. Erdoğan’ın ifadelerine karşın bebekler devlete borçlu doğuyor, çocuklar iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor, gençler işsizlik ve geleceksizlik kaygısıyla yaşamını sürdürüyor. Erdoğan’ın açıklamasına karşın bazı veriler şöyle:

Bebekler borçlu doğuyor

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan tarafından hazırlanan “Türkiye’de Bebeklerin Borç Haritası” isimli rapora göre her bebek 1,6 milyon lira borçlu doğuyor.

Çocuklar işçileşti

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7. Oğlan çocukları için ise bu oran yüzde 27. İSİG Meclisi’nin verilerine göre ise bu yıl içinde iş cinayetinde yaşamını yitiren çocuk sayısı tam 44.

Gençler işsiz, geleceksiz

Gençler iktidarın politikalarından en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor. İktidarın 12’nci Kalkınma Planı da gençlerin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu ortaya koydu. Buna göre yıl sonunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 3 milyon 56 bin 156 olacak. İŞKUR verilerine göre ise 2023 yılının ilk yarısında işsizlik ödeneğine başvuran üniversite mezunu sayısı 6 bin 290’ı yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluşmak üzere 187 bin 871 ile ifade ediliyor.

Yurtdışına gitmek istiyorlar

Gençler bu geleceksizlik sarmalında çıkışı yurtdışına gitmekte buluyor. MetroPoll Araştırma’nın anketine göre halkın yüzde 39’u yurtdışında okumak veya yaşamak istiyor. Yurtdışına gidebilmek için TTB’den iyi hal belgesi alan hekim sayısı ise yılın ilk 10 ayında 2 bin 541 oldu. Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan rapora göre ise 18-31 yaş aralığında olup farklı bir şehre veya ülkeye taşınmak isteyen mühendislerin oranı yüzde 70.

Emekliler çalışmak zorunda

Yine emekliler de bu dönemde en çok yara alanlardan. AKP döneminde maaşları oldukça eriyen emeklilerin büyük kısmı çalışmak zorunda. 2022 verilerine göre 10 milyon 247 bin emeklinin 5 milyon 60 bini ya iş arıyor ya bir işte çalışıyor. Ayrıca EYT kapsamında emekli olanların ise yüzde 46’sı çalışmaya devam etti. TÜİK verilerine göre ise yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 11,3 oldu.

Yardımla okuyorlar

Şartlı Eğitim Yardımları’na yönelik veriler, yoksulluğun ulaştığı çarpıcı boyutu gözler önüne serdi. Şartlı yardım ile okula gidebilen çocukların sayısı Eylül 2022 itibarıyla 2 milyon 438 bin 865 oldu. Aile Bakanlığı’nın verisine göre ise ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 150 bine dayandı.

Kepenkler kapanıyor

Esnaf da iktidarın politikalarından etkilendi. 2022 yılının ilk 8 ayında 59 bin 900 esnaf işyerine kilit vururken, bu sayı 2023 yılın ilk 8 ayında yüzde 20 artarak 71 bin 500’e yükseldi.

Borçlular artıyor

20 Ekim itibarıyla bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 964 milyar 233 milyon lira oldu. Ocak-20 Ekim 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 oranında arttı, 10 milyon 977 bin dosyaya ulaştı.

Kadınlar hedefte

Erdoğan “kendini kimsesiz hisseden kalmadı” dese de gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hisseden kadınların oranı tam yüzde 30. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre yılın ilk 10 ayında tam 252 kadın cinayeti yaşandı.Kadınlar geniş tanımlı işsizlik oranı 11,6 puan daha fazla İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının ardından şimdi de 6284 Sayılı Yasa hedef alınıyor.