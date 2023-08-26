Erdoğan, Soylu ve Nebati'ye 'hakaret' iddiası: Gazeteci Kadir Koç'a hapis cezası

İstanbul Silivri’de gazetecilik yapan Kadir Koç'a, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye hakaret iddiasıyla 1 yıl 11 ay, 11 ay 20 gün ve 8 aylık hapis cezaları verildi. Mahkeme, Koç'un Youtube’da yayınlandığı bir taklit videosunu Nebati'ye 'hakaret' olarak değerlendirdi.

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