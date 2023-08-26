Erdoğan, Soylu ve Nebati'ye 'hakaret' iddiası: Gazeteci Kadir Koç'a hapis cezası
İstanbul Silivri’de gazetecilik yapan Kadir Koç'a, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye hakaret iddiasıyla 1 yıl 11 ay, 11 ay 20 gün ve 8 aylık hapis cezaları verildi. Mahkeme, Koç'un Youtube’da yayınlandığı bir taklit videosunu Nebati'ye 'hakaret' olarak değerlendirdi.
Gazeteci Kadir Koç, eski bakanlar Süleyman Soylu ve Nurettin Nebati’ye hakaret ettiği iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldı.
Serbestyiyet'te yer alan habere göre, İstanbul Silivri’de gazetecilik yapan Kadir Koç, eski bakanlar Süleyman Soylu, Nurettin Nebati ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla hapis cezasına çaprtırıldı.
Koç hakkında, 1 yıl 11 ay, 11 ay 20 gün ve 8 aylık hapis cezaları verildi.
3 DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ
Normalde ayrı ayrı işleme konulduklarında denetimli serbestlik sınırında olan 3 dosyanın birleştirilmesi sonucu en az 2 yıl kapalı cezaevinde kalacağını duyuran Koç, 22 Ağustos Perşembe günü cezaevine teslim olacağını belirtmişti.
NEBATİ'NİN TAKLİDİ GEREKÇE SAYILDI
Koç, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Silivri’ye yaptığı bir ziyareti kastederek “suçlu er geç suç mahaline döner” demişti. Eski Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati hakkında ise Youtube’da yayınladığı bir taklit suç unsuru sayılan Koç, sosyal medya hesabından “Yurtdışına çıkmayı düşündüm ama arkamdan kaçtı demesinler diye aslanlar gibi yatacağım” diyerek konuyu duyurdu.