Erdoğan: Üniversitelerimizin yasakla anılmasına izin vermeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, ""Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca üniversite sayısının 76'dan 280'e çıkardıklarını belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı, "Üniversite sayımızı 76'dan 280'e çıkararak isteyen her öğrencinin üniversiteye ulaşmasını sağladık" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Üniversiteler insanlığın ortak bilgi hazinesine katkı yapabiliyor, isimlerinden söz ettirebiliyorsa hem millet hem devlet güvende demektir. Biz bir asırlık Cumhuriyet tarihimiz ve 1000 yıllık serencamımızda her iki duruma da şahitlik ettik.

27 Mayıs darbesi öncesinde vesayet planlarının parçası olduğunu gördük. 12 Mart ve 12 Eylül'den önce de ideolojik çatışmaların merkezi haline gelmiştir. 28 Şubat dönemindeyse de utanç verici sahneler hafızalara kazınmıştır. Cadı avını daha dün gibi hatırlıyoruz.

Hükümetlerimizin ilk yıllarında kimi üniversiteler milli iradeyi hazmetmekte zorlanmıştı. Darbe çığırtkanlıklarının yapıldığı Cumhuriyet Mitinglerinden yasakçı tavra kadar çeşitli alanlarda biz de bunlara şahitlik ettik. Bu direnci kırmayı başardık. Demokrasiyi güçlendiren, özgürlükleri artıran hamlelerimizden üniversitelerin de istifade etmesini sağladık.

Gezi Olaylarında 3-5 ağacı bahane ederek sokakları ateşe vermekten geri kalmadılar, tüm projelerin durdurulmasını istediler. Hak ve özgürlükler yolunda attığımız her adımı engellemeye çalıştılar. İBB Başkanıyken başlattığımız üniversite öğrencilerine burs uygulamasını iptal ettirenler daha sonra bundan şikayetçi bile oldular. Biz bunların hiçbirine takılıp kalmadık, ülkemizin ve milletimin ihtiyacı neyse onu hayata geçirmenin mücadelesini verdik.

"CADI AVINI DÜN GİBİ HATIRLIYORUZ"

Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz.İlim yuvası üniversitelerimizi kendi ideolojik saplantılarının merkezi haline dönüştürmek isteyen hazımsız marjinallerinin bu gerçeklerle yüzleşeceğine inanıyorum.

27 Mayıs darbesi öncesince üniversitelerin görev yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. Daha yakın tarihte 28 Şubat döneminde ise hafızamıza yüksek öğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Okul ve inanç tercihi arasında zorlanan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutamayız. Üniversitelerde bizzat hocalar kullanılarak başlatılan cadı avını dün gibi hatırlıyoruz.

İSTEYEN HER ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE GİTMESİNİ SAĞLADIK

Hayata geçirdiğimiz reformlarla bu direnci kırmayı başardık. Bu kurumlarımızın asıl varlık gayelerinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Üniversite sayımızı 76'dan 280'e çıkararak isteyen her öğrencinin üniversiteye ulaşmasını sağladık.

Yükseköğretimi herkes için erişilebilir kılarken buna uygun kurumsal altyapıyı oluşturduk. Yüksek öğretimde okullaşma oranı 3 kattan fazla artışla yüzde 45'e yükseldi.

Bu sene ilk defa 34 yaş üstü kadınlarımız için yükseköğretim kurumlarında 21 bin kişilik kontenjan ayırdık. Şehit ve gazi yakınlarımız için 3 bin 774 kişilik kontenjan oluşturduk.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİMİZE KAYIT DONDURMA HAKKI VERDİK"

Asrın afetinde aralarında üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin olduğu insanlarımızı kaybettik. Depremzede öğrencilerimizin eğitimlerinin sekteye uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz. Deprem bölgesinde ikamet eden adaylara , deprem bölgesi için ek yüzde 25'lik kontenjan sağladık.

Bu illerdeki öğrencilerimize diledikleri takdirde bir yıl kayıt dondurma imkanı verdik. Depremde zarar gören üniversite kampüslerimizi daha iyi bir hale getirmek için çalıştık."