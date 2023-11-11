Erdoğan ve Esad bugün aynı anda Riyad'da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Gazze gündemiyle toplanacak olan Arap Zirvesi'ne katılmak için Riyad'a gidiyor. İki liderin görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olurken henüz açıklama yapılmadı.

Güncel 11.11.2023 01:06 Giriş: 11.11.2023 01:06

Güncelleme: 11.11.2023 01:12 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak. Öte yandan The Wall Street Journal'ın haberine göre; Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Riyad'da olacak. WSJ, haberinde "Konuya yakın Suudi yetkililer, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Gazze'deki savaşı durdurmanın yollarını tartışmak üzere cumartesi günü düzenlenecek acil Arap zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi." ifadelerine yer verildi. BİR GÖRÜŞME OLUP OLMAYACAĞI BELLİ DEĞİL Öte yandan iki liderin aynı anda Riyad'da olması, bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri sorusunu gündeme getirdi. Erdoğan 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı” demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz