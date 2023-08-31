Erdoğan ve Putin'in görüşme tarihi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek.

Uzun zamandır gündemde olan görüşmenin tarihi ve yeri netleşti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Peskov, geçen hafta yaptığı açıklamada Erdoğan-Putin görüşmesinin kısa süre içinde yapılacağını söylemişti.

Erdoğan da yaklaşık 10 gün önce Macaristan ziyareti dönüşünde Putin ile eylül ayında yüz yüze görüşmek istediğini beyan etmişti.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELMEDİ

Erdoğan, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye geleceğini söylemişti ancak bu ziyaret gerçekleşmedi.

FİDAN- LAVROV GÖRÜŞMESİ BUGÜN BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da ilk kez bir araya gelecek. Rusya, görüşmede Ankara'nın Ukrayna ile yaptığı askeri işbirliğinin de ele alınacağını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin duyurusunda "Lavrov ve Fidan, Ukrayna-Rusya arasında tutuklu takası ve Türkiye'nin Kiev ile yaptığı askeri işbirliği konuları da dahil olmak üzere Ukrayna krizini de tartışacak" ifadelerine yer vermişti