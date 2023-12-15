Erdoğan yanıtladı: Büyükşehir adayları ne zaman açıklanacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin büyükşehir adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek temayül yoklamasına vurgu yaparak, "Büyükşehir adaylarımızı aralık ayı sonuna doğru açıklamaya başlayacağız" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Partisinin İstanbul'da pazar günü (17 Aralık) yapılacak temayül yoklamasına işaret eden Erdoğan, "Büyükşehir adaylarımızı aralık ayı sonuna doğru açıklamaya başlayacağız" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Pazar günü İstanbul'un kanaatlerini alacağız. Temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin adaylarını da açıklayabiliriz."

ABD Başkanı Joe Biden ile dün (14 Aralık) gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Bu konuda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunun, kongreye her türlü teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi" dedi.

"GAZZE KONUSUNU ELE ALDIK"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içinde olduğunu, İsveç'in teröre karşı yaklaşımını kontrol altına alsın. Gazze konusunu Sayın Biden ile ele aldık. Buraya sizin müdahil olmanız gerekir dedik. Elimiz kolumuz bağlı durmayız, elimizden geleni yapacağımızı söyledik. İsrail'den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım."