Erdoğan, Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Saray'da görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.