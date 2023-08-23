Erdoğan, Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Saray'da görüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/1LqPJBkilF— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) August 23, 2023