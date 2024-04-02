Erdoğan yenilginin nedenlerini sıraladı: "İhanet ve ruh kaybı"

Yerel seçimler sonrasında AKP MYK olağanüstü toplandı. Seçim gündemiyle toplanan AKP MYK'de bir konuşma yapan Erdoğan, "Açık söylüyorum, şahsım dâhil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz" dedi. Erdoğan açıklamasının devamında "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz" dedi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENLERİ İŞARET ETTİ

Alınan bilgilere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçiminde bariz bir oy kaybının söz konusu olduğunu, AKP olarak 21 yıldır kendilerini destekleyen seçmeni bu kez sandığa götüremedikleri değerlendirmesini yaptı ve bunun nedenlerini analiz etti.

Toplantıda Erdoğan’ın mevcut durumda hem genel merkez, hem teşkilat, hem de adayların payı bulunduğunu ortaya koyduğu, aday belirleme sürecinden seçimin sonuçlanmasına kadar yaşananların uzun uzun değerlendirileceğini özellikle vurguladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değerlendirmede hayat pahalılığı, Covit-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart’ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığını belirttiği ifade edildi.

"OY KAYBI DIŞINDA KAN VE RUH KAYBI VAR"

MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlardan gelen şikayetleri gündeme getirdiği, parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdiği de alınan bilgiler arasında yer aldı.

AKP yönetimi, Cumhur İttifakı partilerinin rekabet ettiği ve bu nedenle CHP’nin kazandığı Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illerin durumunun da ayrıca değerlendirilecek.

Parti kaynaklarına göre toplantıda özeleştiri yapan Erdoğan, 21 yıldır AKP’nin arkasında duran milletin bu kez kendilerini neden ikinci parti yaptığının çok iyi analiz edilmesi gerektiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunduğunu düşünüyor.

Acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçunun millete atılamayacağını belirten Erdoğan’ın, AKP’nin hatayı millette aramak gibi bir geleneğinin asla olmadığını ve olamayacağını belirttiği öğrenildi.

Kaynaklara göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi dahil AKP yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını, oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemeyeceğini, bunun kolaycılık olacağını ve nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

Erdoğan’a göre milletin verdiği mesaj net

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AKP hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi.