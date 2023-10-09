Erdoğan’a desteğin mükâfatı 1,5 milyon

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gün önce AKP’li Erdoğan’a desteğini açıklayan Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği, mükâfatını aldı. AB Başkanlığı, derneğin projesine 1 milyon 490 bin TL hibe etti.

Mustafa BİLDİRCİN

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı, “2023 Yılı Erasmus + Gençlik Programı Gençlik Katılımı” faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamladı. AB Başkanlığı’na sunulan toplam 63 proje teklifinden, “Uygunluk kriterlerini taşıyan” 12 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi. Başkanlık, iki projeyi ise “Yedek proje” olarak belirledi.

MİLYONLUK HİBE

Başkanlığa sunduğu proje ile hibe almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar dikkati çekti. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklayan Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği’nin de hibeye hak kazanan kuruluşlar arasında yer aldığı belirtildi. Türkiye Ulusal Ajansı’nca yayımlanan kabul listesine göre, 12 ve kuruluşa toplam 496 bin 528 bin avro hibe sağlandı. Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği de 496 bin 528 bin avroluk pastadan pay alan kuruluşlar arasına adını yazdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve iktidara yakınlığıyla bilinen, Haziran 2018 Seçimleri’ndeki açıklamasıyla iktidarın değirmenine su taşıyan kuruluşlar arasında yer alan derneğe sağlanan hibe tutarı kayıtlara, 51 bin 500 bin avro olarak geçti. Avronun 1 Türk Lirası karşısında ortalama 29 TL olan değerine göre, derneğe Uluslararası Öğrenci Zirvesi için sağlanan hibe 1 milyon 493 bin TL olarak hesaplandı.

YEŞİLAY DA LİSTEDE YER ALDI

2023 Yılı Erasmus + Gençlik Programı Gençlik Katılımı faaliyeti kapsamında hibe desteği alan diğer bazı kurum ve kuruluşlar ile projeler ise şöyle sıralandı:

•Türkiye Yeşilay Cemiyeti: Bağımlılıkla Mücadelede Genç Gönüllülerin Rolü-50 bin 340 avro

•Hibrit Gençlik Kulübü Derneği: Gençlerin Öncülüğünde Afetlere Karşı Hep Birlikte-52 bin 980 avro

•Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Gence Meslek Gence İyi Gelecek-29 bin 195 avro

•Genç Acil Durum ve Afet Koordinasyon Platformu: Afet Durumunda Umut Ol-52 bin 956 avro

•Dayanışma ile Kalkınma: Engelsiz Gençlik-24 bin avro