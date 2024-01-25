Erdoğan’dan bakanlara ‘emekli maaşı’ talimatı

İktidara yakın gazete Erdoğan’ın bakanlar Memet Şimşek ve Vedat Işıkhan’a, işçi, esnaf emeklileri ile memur emeklilerinin maaşlarının eşitlenmesi talimatı verdiğini ve hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ocak ayı itibariyle yüzde 49,25 oranında ek zam yapılacağını açıklaması da emekliye deva olmadı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yüzde 5’lik zam açıklamasının ardından tepkiler dinmeyince iktidardan bir ek zam daha geldi. Kök aylıklara ek olarak yüzde 7 oranında zam yapılsa da en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kaldı. Emekliler, yüzde 7’lik zammın göstermelik olduğunu belirtti.

Tartışmalar devam ederken 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi adımlar atmayı sürdüren iktidar, bu kez emekli maaşlarını eşitlemeyi hesaplıyor.

BAKANLARA TALİMAT

AKP’ye yakın gazetelerden Sabah, Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Vedat Işıkhan’a yeni talimat verdiğini yazdı.



Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile görüşüp "işçi, esnaf ve memur emekli maaş zamları ile ilgili yeni bir çalışma yapılsın. İki kesimin artışlarını eşitleyelim" dediği öne sürüldü. İddiaya göre bu talimattan sonra bakanlıklar çalışma başlattı.